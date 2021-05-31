——中核國際（2302）於今年4月30日公佈，因應要延遲發佈2020年度業績，以及要向股東交代一筆5240萬元庫存損失停牌至今。集團昨日公佈在上周四（27日）接獲聯交所信函，當中列明一系列復牌條件，若於18個月限期，即明年10月29日未能復牌，有可能被除牌。——人民幣兌每美元匯率近日升破6.4關，升勢過急不利出口競爭力，財金官員加入唱淡人民幣升勢行列。 中國人民銀行調查統計司原司長盛松成接受內媒訪問時回應，人民幣匯率有升有貶，雙向浮動已成常態，惟認為快速升值勢頭不可持續。——新任積金局主席劉麥嘉軒在網誌中表示，上任後有三大工作目標，分別是保障計劃成員權益、建構積金易平台和推動數碼轉型，當中積金易平台項目已進入關鍵的構建階段，會確保項目按部就班如期完成。積金易平台項目在今年初已進入關鍵構建階段，當全面啟用後，將提升強積金的運作效率，透過高效率數碼化運作可降低成本，從而創造更大的減費空間。——為配合商業客戶不斷轉變的需求，恒生銀行（011）宣佈進一步擴闊商業客戶遙距開戶服務，至涵蓋5名股東或以內的公司，同時在遙距開戶服務的範圍內增設電子簽署功能，為客戶帶來全方位的銀行服務。——據中新社報道，在國際金融論壇（IFF）2021年春季會議上，多位國際政要、專家學者指出，金融在推動綠色環保上仍有許多不足，支持力度應進一步加強，而目前掌握的資金不足以支持各類行動需求。——上海電氣（2727）存在重大財務風險，表示子公司上海電氣通訊技術，存在應收賬款無法收回、存貨無法變現等重大風險，分別涉及86.72億元人民幣，以及22.3億元人民幣，同時在商業銀行借款餘額為12.52億元，上電亦向子公司提供了股東借款77.66億元，均存在重大損失風險。