好孩子飆31% 錦欣生殖升17% 三孩概念股大漲 港股五窮月升426點

恒生指數以升市結束「五窮月」最後一個交易日，盤中曾跌穿二萬九關低見28909，但終收造29151，微升27點，守住百天線（28935），大市成交額1522億元。「五窮月不窮」，恒指全月埋單進帳426點，連漲兩個月。美團（3690）季績勝預期，勁升一成，帶挈科指重登8000關，收造8104，反彈1.8%，跑贏大市。
五月份滬指累飆4.9%
中國公佈官方製造業PMI回落至51，略遜預期，滬指走勢反覆，一度跌穿3600關，但收市靠穩。上證指數收報3615，升0.41%；深成指數收報14996，揚0.97%；兩市成交1萬億元人民幣。
總結5月份，滬指累飆4.9%，深成指累漲3.9%。
科技巨企股向好。大和讚美團首季業績好過預期，重申對美團的「買入」投資評級，惟目標價由450元微調至425元，美團股價挨近全日高位收市，終收高10.86%報294元，為表現最醒目藍籌股；京東（9618）炒高3.12%收報291.2元；股王騰訊（700）漲2.91%收報619元。
中央實施三孩政策應對人口老化。好孩子（1086）急升30.89%，收造2.5元；錦欣生殖（1951）爆升逾一成七收報22.35元。
藍籌股跌多過升
不過，藍籌股跌多過升，重磅股友邦（1299）失「紅底」，收挫3.88%造99.2元，為表現最曳藍籌股；滙控（005）下滑2.95%收報49.3元。全月計，表現最好藍籌頭三位是石藥（1093）、小米以及申洲（2313），分別累升26.6%、18.9%和17.3%；相反，表現最曳則為阿里健康（241）、海底撈（6862）和銀娛（027），分別累插18.7%、11.2%和8%。