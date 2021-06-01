央行出手阻人幣急升 上調外匯存款準備金

近日人行加官媒雖連番出口術遏人民幣升勢，但無阻人民幣再創逾3年新高，人行昨終出實招防人民幣升值過急，公佈上調外匯存款準備金率2個百分點至7%，為2007年以來首次調整該準備金率。消息一出，人民幣隨即掉頭回落，並跌穿6.37兌1美元。人民銀行公佈，為加強金融機構外匯流動性管理，決定自6月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的5%提高到7%。消息公佈後，昨離岸人民幣（CNH）兌美元瞬間由全日高位6.3525回落多達173點子至6.3698，其後進一步跌穿6.37。截至晚上7時，離岸價報6.3724，跌121點子。人民幣兌每百港元則由高位81.86回軟至82水位。在岸人民幣（CNY）兌美元日盤收報6.3607元，升47點子。總結5月份，全月上升1.74%，連升兩個月，並為6個月來最大月度升幅。不過，受有關消息影響，在岸價於夜盤回落至6.37。人幣應聲跌穿6.37星展香港執行董事兼高級經濟師周洪禮認為，人行此舉旨在阻人民幣升勢過急，相信短期會有抑制作用，將人民幣穩定於6.35至6.4區間，但因流入內地資金規模龐大，加上7月為中共建黨100周年，料人民幣將保持強勢一段時間。他估計有待第3季尾、第4季，隨着美元見底反彈，人民幣或會回調，料年底見6.58。華僑永亨銀行經濟師李若凡指，受惠貿易順差、外商直接投資增加及資金流入內地債市，中國的外幣存款自去年以來不斷上升，今年4月尾更高達1萬億美元歷史新高。人行為吸納市場過剩的外匯流動性，及減輕人民幣的升值風險，故上調外匯存款準備金率。她料這有助緩和人民幣升勢，惟中國經濟基本面向好，疫苗接種加快，利好人民幣，倘美元再跌，人民幣仍有力上試6.33至6.34水位。