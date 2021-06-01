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橋水：人民幣勢成儲備貨幣

2021-06-01 列印
　　隨着人民幣大升，人稱「鱷王」的橋水基金Bridgewater創辦人達利奧（Raymond Dalio）於接受CNBC訪問時，指人民幣將以比市場預期更快的步伐，成為全球儲備貨幣。

  達利奧一向追捧中國市場，自去年底已發表過類似意見，指中國已是第三大的貿易國，加上逐漸開放市場，人民幣即使不在短期內成為儲備貨幣，步伐亦會比想像中快。



  他指中國目前已是全球最大的貿易國之一，隨着未來數年，將有更多以人民幣進行的國際貿易及金融交易，提升人民幣於國際市場的使用率增加吸引力。

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