橋水：人民幣勢成儲備貨幣

本港鄰近地區的新冠疫情接連反彈，顯示病毒防不勝防，香港緊守外防病毒的戰線，但並非長久之計，只有盡快提高公眾的疫苗接種率，才可以減少新一波疫情到來的損害。昨天港府旗幟鮮明地「谷針」，表明立場，若疫情捲土重來，將區分打了針者和未打針者，後一類將無可避免要接受各項防疫限制。未打針的市民，是時候去打針。 港府的最新立場，表達了一個明確的信息，就是抵抗疫情，人人有責，具體的要求，是適合打針的人都應去打針，務求在短時間內推高整體的疫苗接種率，達至七成或以上，建立起群體免疫力。若市民願意履行這個抗疫責任，應獲獎勵，如享有僱主疫苗假，獲食肆給予額外折扣，取得消費優惠，甚至參加各式各樣的大抽...

2021-06-01