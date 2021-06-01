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內地客新做保費 首季減98%至僅1億元

2021-06-01 列印
　　受疫情以及過境隔離措施影響，香港保險業來自內地客戶的生意大為縮減。根據保險業監管局對今年首季的臨時統計，來自內地訪客的新造業務只有1億元，較去年同期的54億元，急降逾九成八，只佔個人業務總額的0.3%。在今年首季，涉及內地訪客的保單只有927張，連一千張也不到，較去年同期的2.4萬張大為失色。

  至於整體市場情況，保監局指出，今年毛保費總額達到1574億元，較去年同期下跌4.6%，主要由於部分短期儲蓄壽險保單的保費繳付模式，所帶來的短暫影響。



  中國人壽首季新造保費升21.3%。

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