匯通達擬來港申上市 阿里持股傳籌十億美元

中原建業首席財務官馬成表示，該公司去年來自同系公司建業地產關聯方的收入佔整體約一成，今年將會降至5%之內，未來兩年則會降至零。中原建業昨日開報2.5元，最低見2.4元，收報2.64元，較上市價3元低12%，一手帳面蝕720元。馬成表示，該公司業務與一般地產商無疑，惟以輕資產形式，其項目亦無參與股權，並以第三方客戶為主。他續指，建業地產不需要代建，故不需依靠同系「輸血」來擴充業務，主要因在發展初期，需要資金投入，因此才有來自同系公司的項目。
匯通達最快下半年上市
據外電報道，阿里巴巴持股近兩成的農村市場產業互聯網平台匯通達，已向中國證監會申請境外首次公開發行股份。據早前報道，該公司最快將於6月正式向港交所遞交上市申請，而匯通達計劃集資10億美元（約78億港元），預計最快在今年下半年上市。報道指出，匯通達的具體集資目標及上市時間表仍未落實。據了解，董事長汪建國持股比例為30.3%，為公司第一大股東，而阿里巴巴持股比例為19.1%，為第二大股東。
另一邊廂，萬達集團旗下商業地產管理業務擬最快於年底前來港上市。據外電引述消息人士透露，公司是次IPO已吸引超過20位機構投資者關注，當中包括私募基金、科技基金以及主權財富基金的投資者；萬達輕資產商管擬出售約10%至20%股權，集資約30億至60億美元（232.9億至465.7億港元），該公司已於9月提交遞交上市申請。