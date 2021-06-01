  • 2021年6月1日 星期二
  • 27º
  • 92%
熱門： 疫苗抽獎賞你遊香港居屋胡雅文

日報新聞 > 財經

全球併購去年增22% 粵港澳佔四成

2021-06-01 列印
　　全球由去年起一直面對疫情的打擊，經濟受影響，但會計師事務所致同昨日公佈的調查顯示，去年在疫情肆虐下，併購的個案仍按年升22%，至333宗，廣東省、香港及澳門地區的業務收購及出售佔40%。2021年第一季企業交易減少15%，但對於2021年的交易市場仍然審慎樂觀，並預計今年企業的交易總數會增加。

  致同共分析了333份在香港交易所網站載列的2020年香港上市公司或其附屬公司簽訂的買賣協議，包括152宗收購交易及181宗出售交易。去年香港上市公司所簽訂買賣協議主要目的是收購與出售業務。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd