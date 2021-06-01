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新股認購活動完結 四月港元存款跌

2021-06-01 列印
　　金管局公佈，隨着新股認購活動完結及發行人退回認購資金，4月份本港存款總額按月沒有明顯變動，當中港元存款跌0.5%；整體外幣存款升0.6%，其中人民幣存款升1.2%至7820億元人民幣。

  撇除新股認購貸款所產生的存款，4月份存款總額及港元存款分別按月上升0.3%及0.1%。由年初至4月底計，存款總額及港元存款分別上升1.2%及2.2%



  4月份本港貸款與墊款總額按月微跌0.2%。撇除新股認購貸款，4月份貸款與墊款總額微升0.2%，由年初至4月底計上升2.6%。



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