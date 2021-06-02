AMC再炒高 一度升逾兩成 假後炒復甦 杜指曾漲320點

美股假期後復市，在疫情顯著改善下，市場對經濟復甦產生樂觀預期，加上投資者對加息憂慮緩和，美股早段向好。杜指早段曾漲320點，高見34849點，惟其後升幅收窄至不足100點；納指曾升88點，高見13836點後倒跌；標普500指數則升4點，報4208點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34575點，升45點；納斯達克指數收報13736點，跌12點。滙控（005）美國預託證券價格曾見49.15港元，較香港收市價跌0.60港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見629.80港元，較香港收市價升1.80港元。WSB概念股再見異動，AMC院線與基金公司Mudrick Capital達成配股協議，集資2.3億美元，但無阻AMC曾炒高兩成，重上30美元水平。遊戲驛站亦曾升一成，高見244.78美元；大麻股Sundial Growers亦曾升逾一成，高見1.08美元。中概電商汽車股強勢油價急升，紐約原油期貨大升逾3%，報68.5美元，倫敦布蘭特期油升2.4%，報71美元。油價大升亦帶動石油股造好，其中西方石油曾升9%，高見28.42元。歐洲股市造好。歐羅區製造業活動數據 5月份創下歷史新高，帶動股市揚升。泛歐斯托克600指數一度創新高。英國富時100指數收報7080.46點，升57點。德國DAX指數收報15567.36點，升146點。法國CAC指數收報6489.4點，升42點。金價偏軟。於紐約商品交易所，8月份期金收報每盎司1905美元，跌0.3美元。中概電動車股齊齊造好，蔚來汽車上月交付按年增加95.3%，刺激股價曾升8%，重上40美元水平；小鵬汽車上月交付量激增近五倍，刺激股價曾升逾7%，高見34.619美元；理想汽車則曾升5%，報24.51美元。另一方面，中概電商股表現強勢，拼多多曾飆12%，高見140.2美元；京東亦升5%，報77.58美元；阿里巴巴曾升4%後升幅收窄，最新升2.3%，報218.91美元。隨着疫苗接種率上升，美國確診數目持續下滑。美國疾控中心（CDC）周日發佈數據顯示，全美至今已超過一半以上人口至少接種一劑新冠疫苗。此外，官方顯示美國上周六單日新增1.26萬宗確診，為2020年3月以來最低水平。港股六月開局升316點港股方面，人民銀行出招壓制人民幣升勢，惟無礙港股繼續向上連漲第三日。恒指「六絕月」開局報捷，盤中愈升愈有，收飆316點，報29468點，創3月3日以來收市新高。ATM領漲大市，科指顯著跑贏，收升2.5%，報8305點。大市交投暢旺，成交金額1570億元，北水淨流入約53億元，結束連續三日流出。上證指數3600關口失而復得，收報3624點，升0.26%，連升兩日；深成指數收報15034點，揚0.26%；市場交投活躍，兩市成交續破萬億元人民幣，較周一增加至約1.05萬億元人民幣。