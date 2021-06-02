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澳門上月賭收增4.9倍

2021-06-02 列印
　　澳門公佈今年5月博彩毛收入按年大增4.9倍，至104.5億澳門元，勝市場預期，賭收大增主要是去年基數較低所致，並為連續4個月錄得按年增長，按月亦上升近兩成五。

　　澳門博彩監察協調局昨日公佈，今年5月博彩毛收入錄104.5億澳門元，按年增加492.2%；而按月計算，則較上月的84.01億澳門元，上升24.3%。以今年首五個月計，當地累計博彩毛收入為424.9億澳門元，按年增長28.7%。



　　瑞信發表研究報告指，5月份澳門博彩毛收入為104.5億澳門元，即日均收益達3.37億澳門元，符合市場預期，相信主要受「五一」黃金周帶動需求，使行業復甦。

  該行指出，由於內地疫情轉差，任何收緊措施都會使市場對澳門博彩業預測有下調風險。
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