iBond首日丁財兩旺 認購人數勢破60萬

政府發行的第八批通脹掛鈎債券（iBond）於昨日正式開售，首日認購反應熱烈，旺丁又旺財，多間銀行接獲的認購人數和金額均多於去年首日情況；券商方面，綜合五行認購數字，首日共有逾2.1萬人認購，涉及金額超過10億元。市場料今次iBond的認購人數，或有望打破歷年約60萬人紀錄。四大銀行滙豐、中銀香港（2399）、恒生（011）及渣打香港均指，今年iBond首日的認購金額和宗數較去年首日情況均有上升，渣打透露金額和宗數升幅超過1倍，而恒生兩者升幅逾五成。滙豐指，該行申請認購iBond貸款的客戶人數亦高於去年。中小型銀行方面，東亞（023）指，首日接獲的總認購金額和宗數有可觀增長；招商永隆的認購金額增長兩倍；大新（2356）的認購金額增幅多於1倍，平均認購金額逾10萬元。星展香港則指，iBond首日認購人數較去年增加10%，金額變化不大，有人認購數百萬元，平均最多人認購10手；信銀國際的首日認購情況與去年相若，最高認購金額暫為85萬元，平均認購金額約10萬元。上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉表示，該行首日接獲認購iBond的人數和金額亦超去年同期，平均認購金額9萬元，高於去年的7萬元，相信與今次發行額加碼至最多200億元有關。他估計是次iBond的總認購人數和金額均有機會超出去年，人數甚至可破約60萬人的紀錄。不過，總認購金額則料難破近500億元的紀錄。五券商認購人數逾2.1萬券商的iBond銷情亦理想，綜合5家券商，共有約2.12萬人認購，認購金額近10.24億元。其中耀才的認購人數和金額最多，其執行董事兼行政總裁許繹彬指，該行首日有近7500人認購，總認購金額近4億元，客戶普遍認購3至5手，最多認購20手，初步反應較去年熱烈。