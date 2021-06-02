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疫下本地客醫療險渴市 友邦港代理團隊續擴充

2021-06-02 列印
　　受中港兩地封關影響，首季內地客來港投保的新造保單保費跌至只得約1億元。友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理謝佩蘭回應其內地客生意時表示，雖然第一、二季通關安排未變，但公司的香港客戶超過330萬個，而在疫情下這些本地客對醫療等保險產品的需求增加，現會留意着通關情況，相應作出不同部署。

        就保險公司轉戰無通關問題的澳門來吸內地客，她強調友邦會不停擴充港澳兩地的代理團隊，目前友邦港澳地區的代理總人數約2萬名，今年的招聘目標為6000名代理，去年末季亦錄得顯著的人手增幅。



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