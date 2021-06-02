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中銀人壽首季新單保費增18%

2021-06-02 列印
　　中銀人壽宣佈，今年首季錄得新做標準保費39.68億元，按年上升18.2% ，按季則升69%。市佔率由去年同期14.39% 提升至17.12%，在本港人壽保險市場排名躍升一級至第二位。

  期內，該公司的人民幣保單、網上人壽保險、合資格延期年金保單，皆佔據市場領先位置，其中受惠於網上銷情帶動，首季網上人壽保險的新做標準保費約為3.8億港元，新造保單近3400張，較去年同期增長近1.7倍。 中銀人壽執行總裁鄧子平表示，公司利用線上線下全方位渠道，因應客戶需要提供適切產品和服務。



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