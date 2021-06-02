期內，該公司的人民幣保單、網上人壽保險、合資格延期年金保單，皆佔據市場領先位置，其中受惠於網上銷情帶動，首季網上人壽保險的新做標準保費約為3.8億港元，新造保單近3400張，較去年同期增長近1.7倍。 中銀人壽執行總裁鄧子平表示，公司利用線上線下全方位渠道，因應客戶需要提供適切產品和服務。
中銀人壽首季新單保費增18%
期內，該公司的人民幣保單、網上人壽保險、合資格延期年金保單，皆佔據市場領先位置，其中受惠於網上銷情帶動，首季網上人壽保險的新做標準保費約為3.8億港元，新造保單近3400張，較去年同期增長近1.7倍。 中銀人壽執行總裁鄧子平表示，公司利用線上線下全方位渠道，因應客戶需要提供適切產品和服務。
商場萬元現金券 Staycation半價 商界勁推打針獎賞 銀行送免找數卡
打針打得快，「疫苗福利」等你享用。商界響應政府「全城起動，快打疫苗」運動，紛紛提供誘因，五花八門，務求市民早日接種新冠疫苗。太古地產舉辦幸運大抽獎，打了針市民有機會獲得一萬元商場現金券，名額五百個。建...
2021-06-02
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謝鋒冀迪士尼等美企 講好中美合作共贏故事
中美關係緊張，中國副外長謝鋒日前會見上海迪士尼度假區總裁薛逸駿，表示中美關係發展啟示，中美合則兩利、鬥則俱傷。他表示，希望迪士尼等美國在華企業，理直氣壯講好中美合作共贏的故事。 謝鋒表示，中美關係當前正處於重要的十字路口，推動中美關係健康穩定發展，符合包括工商界在內的兩國各界利益。他重申，雙方應加強對話溝通，擴大務實合作，妥善管控分歧，避免衝突對抗，推動中美關係重回正軌。上海迪士尼本年慶祝開幕五周年，外交部引述薛逸駿說，迪士尼將致力於在中國長期發展，願意進一步擴大在華投資，又說中美關係當前的困難是暫時。
2021-06-02
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牛頓手寫筆記估值逾900萬
佳士得拍賣行將於七月八日在倫敦拍賣英國已故物理學家牛頓的手寫筆記，估值六十萬至九十萬英鎊（六百六十萬至九百九十一萬港元）。報道指，今次拍賣的筆記長一頁半，包括牛頓為其經典著作《自然哲學的數學原理》（P...
2021-06-02
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二手紛錄用家承接
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交，並獲用家承接，中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳東港城8座高層H室，面積623方呎，三房一套間隔，單位坐向東南方，望內園景，議價後以965萬成交，呎價1549...
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AMC再炒高 一度升逾兩成 假後炒復甦 杜指曾漲320點
美股假期後復市，在疫情顯著改善下，市場對經濟復甦產生樂觀預期，加上投資者對加息憂慮緩和，美股早段向好。杜指早段曾漲320點，高見34849點，惟其後升幅收窄至不足100點；納指曾升88點，高見1383...
2021-06-02
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阿古路亮相即「送禮」 信美斯留隊
與曼城約滿的阿根廷射手阿古路，周一落實以自由身加盟巴塞隆拿，雙方簽約兩年，外界關心此子能否與今夏滿約但去向未定的好友美斯共事。這名三十三歲中鋒隨即指自己來投的其中一個原因就是美斯，更矢言「我相信他會留下」，表明「好兄弟」會繼續留守巴塞。 近期一直與巴塞扯上關係的阿古路，周一終落實以自由身來投，並簽下一紙兩年合約，其合約內還有一億歐羅（約九億五千萬港元）的違約金條款。這名十年前離開馬德里體育會後再次重返西甲的射手，在魯營球場亮相後再與主席拿樸達一起出席記者會，他矢言自己因美斯而來：「我十四歲就是巴塞球迷，但從未想過可以加盟，所以當有機會就要立即把握。而且這裏有我的好友美斯，能...
2021-06-02
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暑假親子遊 全港首個屁屁偵探展 破解十個任務 追緝國際怪盜U
源自日本兒童繪本系列《屁屁偵探》的主角屁屁偵探，以獨特的屁屁臉造型及爆笑查案方式，近年備受新世代小朋友歡迎，成為新一代破案神探，而這位神探宣布即將在暑假期間到港，目的是要阻止跨國罪案的發生，並廣邀大、...
2021-05-28
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紙戒指求婚變《逆天》劇情 陳展鵬笑言要收版權費
陳展鵬和林夏薇昨日出席合演劇集《逆天奇案》宣傳活動，席間公佈該劇收視佳績，上周七天跨平台收視有26.6點，是今年兩線劇集一周收視冠軍，第11集更錄得27.7點，是今年兩線劇單集收視冠軍！展鵬在劇中摺紙...
2021-06-02
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社論——安心出行「升呢」 變無疫通行證
港府推「打針假」，鼓勵公僕接種新冠疫苗；商界也提供獎賞，吸引公眾去打針。「着數」多籮籮，不少市民心動，把無必要的戒心放低，近日預約接種和打針的人數，均呈上升趨勢。按港府下一個部署，是讓打了兩針的市民，在疫情重來之際，受較少防疫措施的限制，屆時他們使用加強版的「安心出行」，等如持有「針紙」，通行無阻。 港府昨午推出「安心出行」流動應用程式2.0版本，供公眾下載，新增「電子疫苗接種及檢測紀錄」功能，市民掃描接種疫苗紙本或電子針卡二維碼，可以儲存於程式之內，同時亦可以儲存電子檢測紀錄，令「安心出行」變身成類似內地的「健康碼」，持有者可以進出不同處所，未有者即代表未打針，或會被拒於...
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頭號目標——騰龍超影 再添勝仗
筆者今期在《星島馬訊》的專欄提到頗看重潘頓今次的座騎，更認為是經過精心挑選，美中不足是各駒稍偏熱，反而潘頓騎師王開飛有三倍，所以筆者會先買一注騎師王，之後再選擇性投注。 第五場四班一二○○米。此場快馬...
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