奈雪的茶傳明闖關 接洽基投擬籌39億

內地茶飲品牌「奈雪的茶」曾於今年2月遞表，市傳將於本周四尋求通過上市聆訊，擬籌5億美元（約39億港元），略低於早前傳聞的6億美元（約46.8億港元）。若奈雪的茶屆時成功闖關，將於下周開始路演。公司回應傳聞指以經監管機構批准的公告為準。事實上，5月中公司創始人彭心在出席活動時透露，該股即將進行上市聆訊，料未來一至兩個月內開始招股。又有內媒指，奈雪的茶早已接洽多名基投，包括國內大型公募基金、國際長線基金以及險資，最終數量將控制在10間以內。另外，近年最大型東南亞新股、馬來西亞橡膠手套製造商Top Glove，今年2月底遞表，擬最多集資10億美元（約78億港元），原定次季上市，路透引述知情人士指，由於美國對其產品實施的出口禁令未必在短期內能解除，該上市計劃已被推遲。東軟傳計劃分拆來港Top Glove已在馬來西亞交易所第一上市，又在新交所第二上市，而目前又擬來港申請「主要上市」，中金為獨家保薦人。該公司在今年4月末公佈最新的集資計劃，發行股份規模調低近一半，由15億股減少至7.9億股新股，佔擴大後股本9%。據彭博報道，東軟集團計劃年內分拆旗下東軟醫療和東軟熙康來港上市，並已在前日遞表，料共籌6億至8億美元（46.8億至62.4億港元），上市時間及集資額或有變數。其中東軟醫療去年曾申請於上海科創板上市，後又撤回該申請。中金及高盛為聯席保薦人。此外，內地新股市場如火如荼，迎來電力行業史上最大規模的一宗上市集資，三峽能源網上發行有效申請數達1619萬戶，整體有效申購規模近1.3萬億元人民幣，初步有效申購倍數達189.6倍，今日將公佈中籤結果。