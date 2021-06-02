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恒地李家誠：對樓市看法正面

2021-06-02 列印
　　恒基地產（012）聯席主席李家誠，昨日於股東周年大會後表示，經濟復甦下，認為目前香港樓市穩定，對後市看法正面，並指該集團今年以來，物業銷售表現理想，冀能完成全年銷售目標。他透露，有意參與競投中環海濱道地皮，惟未有透露是獨資還是合資入標。

　　李家誠表示，過去數月樓市成交及需求熾熱，反映市場對買樓有信心，集團今年以來物業銷售表現理想，冀達至全年銷售目標。對於政府引用收回收回土條例，李家誠指，該集團歡迎及贊同政府的做法。



　　恒地另一聯席主席李家傑續指，恒地在這麼多年亦盡快以及不停將手上農地由「生地」轉「熟地」，儘管政府出手收回部份新界土地方，他認為若用來做基建設施及公屋，基於公眾利益，他們贊成及同意有關做法。

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