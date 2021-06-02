  • 2021年6月2日 星期三
  • 27º
  • 88%
熱門： 疫苗抽獎賞你遊香港居屋胡雅文

日報新聞 > 財經

財新PMI升至52創五月高

2021-06-02 列印
　　財新公佈，5月中國製造業採購經理指數（PMI）按月升0.1個百分點至52，連升兩個月，亦是年內最高，與官方PMI比上月回落0.1個百分點至51走勢相反。期內製造業需求略高於供應，帶動新定單指數創年內新高，新出口定單指數升至去年12月以來高位。

　　分項指數中，5月中國製造業海內外需求齊增，帶動銷售上升，新出口定單增速更升至半年來高位，但受累於原材料短缺拉高價格拖慢增速。



  製造業用工曾在4月輕微擴張，5月份大致持平，部份企業為擴大產能增加用工，另一些則鑑於投入成本上揚，而對增加用工更加謹慎。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd