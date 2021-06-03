杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34600點，升25點；納斯達克指數收報13756點，升19點。滙控（005）美國預託證券價格曾見49.50港元，較香港收市價升0.35港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見628.90港元，較香港收市價升0.40港元。
布蘭特期油報衝破70美元
油組會議後維持縮細減產規模決定，油價造好，紐約期油每桶升約0.7%報68.2美元；倫敦布蘭特期油報衝破70美元大關，報70.8美元，升幅0.8%。
金價於一千九百美元以上水平企穩。於紐約商品交易所，8月份期金收報每盎司1909.9美元，升4.9美元，升幅0.26%。
連鎖影院AMC續成為焦點，基金公司Mudrick Capital前日剛斥逾2.3億美元認購了850萬股AMC股份後，據報即日已轉手沽清，勁賺約一億美元。不過，有網民呼籲買入AMC及其認購期權，迫使莊家追貨，令AMC股價一度暴漲九成，高見61.805美元後熔斷，其後插至51.35美元後再度溶斷。
歐洲股市續升。汽車股領漲，升超過1%。
英國富時100指數收報7108點，升27點。德國DAX指數收報15602.71點，升35點。法國CAC指數收報6521.52點，升32點。
滬指失守3600點
國務院副總理劉鶴與美國財政部長耶倫通話，雙方均認為中美經濟關係十分重要，但消息無助港股，受A股向下拖累，恒指午後跌幅進一步擴大，曾挫259點，低見29208點，收報29297點，下滑170點，大市成交1502億元，北水淨流入約6.8億元，較上日減少87%。國指收報10951點，走低38點；科指亦終止兩連升走勢，收報8235點，下降0.85%。內地股市偏軟，滬指跌穿3600點。上證指數收報3597點，跌0.76%，結束兩連升；深成指數收報14857點，降1.18%；兩市成交合計約1.05萬億元人民幣。
吉利（175）母公司吉利控股，與百度（9888）合營的集度汽車，刺激吉利股價連升第三個交易日，昨日抽升5.94%，收報21.4元。
藍籌股跌多升少，友邦（1299）降1.25%，收報99.15元；高估值的藥明生物（2269）為跌幅最大藍籌股，收插3.05%，報120.9元。