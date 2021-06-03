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官媒：人幣非賭博籌碼

2021-06-03 列印
  繼人民銀行先出口後出手遏人民幣升勢後，再有官媒發聲配合。新華社昨日以《莫把人民幣資產當賭博籌碼》為題發表文章指出，人行雖釋出勿單邊賭人民幣信號，但人民幣投機衝動仍存；強調人民幣資產並非賭徒的「籌碼」，而是回饋耐心和智慧者的「重禮」。

人幣匯價跌



　　人行自本周一公佈上調外匯存款準備金率2個百分點至7%後，在岸人民幣（CNY）兌美元連跌兩日，昨日收報6.3872，下跌113點子；中間價終止六連升，報6.3773，大跌201點子。離岸人民幣（CNH）則三連跌，曾低見6.3910，截至晚上近8時半報6.3841，微跌10點子。

  交易員指，中央穩預期措施效果顯現，美元靠穩也令人民幣受壓。

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