時代天使今起招股 每手3.5萬歷來最貴

熱門新股、提供隱形箍牙方案的時代天使（6699）今日登場，雖然集資僅29.1億元，但每手入場費接近3.5萬元，是歷來一手金額最高的新股。單計三間證券行便預留900億元孖展，市場人士預計，超額認購可逾千倍，即使入乙組大飛，亦未必可穩奪一手。時代天使發售約1683萬股，當中約一成撥作本港公開發售，即有168.3萬股，以每手200股計算，僅8415手供香港投資者認購。即使啟動回撥機制，最多也只是841.48萬股（約4.2萬手），但輝立證券估計認購人數可高達百萬，相信會出現僧多粥少情況。時代天使招股價為147至173元，一手入場費是破紀錄的34948.66元，6月8日上午11時30分截止認購，本月16日掛牌，保薦人為高盛以及中金。市場料勢超購千倍耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，今日開始招股的時代天使，由於行業較為獨特，加上業務已經有盈利，預計有機會受投資者追捧。耀才預留500億元孖展，暫時已經有一半額度（約250億元）獲客戶有初步意向認購。輝立證券預留約250億元孖展，已接獲超過150億元孖展預訂，信誠證券則預留150億元。換言之，單計耀才、輝立以及信誠證券行，已經預留900億元孖展。信誠證券聯席董事張智威估計，時代天使將獲得過千倍超額認購。由於一手入場費高，可能會令部份「一手黨」卻步，但整體認購反應仍會很熱烈。他說時代天使從事的隱形箍牙方案屬於快速增長的醫學美容行業，加上公司上市前盈利增長良好，以及集資額不多，只有29.1億元，因此投資者估計股價容易炒上。三券商留900億孖展張智威預期，以招股的熱烈情況，即使認購乙組頭的數目（3萬股，約520多萬元）都未必能穩中一手。雖然時代天使股價表現料理想，但如果斥巨資入大飛，即使抽中一手，也未必可抵償孖展息，他提醒投資者留意風險。頂頭槌飛則為84.14萬股，涉及資金約1.47億元，以現時約兩厘多的孖展息計算，利息成本料超過5萬元。