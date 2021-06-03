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煤氣：今年無意加價

2021-06-03 列印
　　中華煤氣（003）常務董事陳永堅表示，今年無計劃調高煤氣費，因本港經濟仍未復甦，失業率高企，而且通脹增幅輕微。他又指，煤氣作為公用事業企業，會積極鼓勵市民接種疫苗，現時正考慮不少優惠方案，預計短期內公佈。

　　陳永堅稱，今年首季本地售氣量按年跌1.8%，如撇除今年首季較去年少一天的因素，售氣量則微跌0.7%。疫情下商務、旅遊、大型餐飲活動仍未全面恢復，令工商業的用氣量下降，而家用氣量則錄得上升。



　　內地業務方面，首季售氣量升31%，當中工商用氣大幅上升44%，陳永堅表示，旗下港華燃氣（1083）去年向上海燃氣注資47億元人民幣，取得兩成半股權，預料交易今個月可完成審批。

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