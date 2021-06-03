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iBond次日認購逾20億

2021-06-03 列印
　　政府發行的第八批通脹掛鈎債券（iBond）昨日踏入第二日開售，陸金所香港指，首兩日透過其陸香港App共錄得超過2200萬元iBond現金認購，較去年同期增加逾四倍。另外，綜合部份券商接獲iBond的認購金額，合計已超過20億元。

　　券商方面，截至昨日，致富證券兩日累計接獲約6000人認購iBond，涉及金額3.4億元；人數較首日多1400人，金額則多8000萬元。信誠證券兩日累計有9600人認購，涉及金額4億元；人數較首日多近2000人，金額則多出1億元。若計及另外幾間券商提供首日的認購數字，認購人數已逾3.8萬人。



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