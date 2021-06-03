壹傳媒惹爭奪疑雲 持1894萬股可提案

壹傳媒（282）持股71.26%的大股東黎智英被禁行使投票權，有熟悉《公司條例》的人士指出，只要手握壹傳媒餘下28.74%股權中的2.5%股份，即約0.7185%股份（約1894萬股）股東，便可在今年8月股東周年大會（AGM）前提出自己的決議案，內容可以包括董事任命等。壹傳媒創辦人黎智英因涉違反國安法而遭凍結其持有的71.26%，約18.79億股股份。香港獨董協會常務副會長盧華基指，除非取得保安局局長許可，餘下28.74%的股份將成為集團全部投票權的股東，並左右普通決議案的最終結果，普通決議案內容包括董事任命、一般性授權等。可推選任何人作董事根據壹傳媒《公司章程》顯示，該公司可以通過普通決議案推選任何人士作為董事。由於壹傳媒為香港註冊公司，根據《公司條例》規定，在AGM上提請自己的決議案，需要持2.5%股份或集合50名成員。意味外界欲提議入局壹傳媒的董事會，僅需持現擁有投票權的28.74%股份中2.5%，即0.7185%股份。按昨日收市價0.355元計，僅價值約672.4萬元。倘若黎智英股份未被凍結，提案門檻便增至2339.5萬元，是現時的3.5倍。不過盧華基提醒，外界資金若想趁虛而入，成功進入壹傳媒的董事會，光提案遠遠不夠，仍需考慮該等普通決議案在AGM上獲得足夠票數通過。又據《公司條例》顯示，普通決議案需獲投票股東半數通過方有效。在壹傳媒的案例中，普通決議案的通過，最多需要獲持投票權的28.75%股份中的半數，約14.375%股份的支持，以現時已發行股份26.36億股計算，相當於1.08億股股份，按昨收市價計，假設全體股東都會就議案投票，便要買入約1.35億元股份，才可望令議案獲通過。