  • 2021年6月3日 星期四
  • 33º
  • 65%
熱門： 昂船洲打針優惠凱滙清零回港易

日報新聞 > 財經

周生生維持增百店目標

2021-06-03 列印
　　周生生（116）財務長陳志光昨日股東會後表示，目前旗下店舖租金普遍較疫情前下跌三至五成，但民生區店舖租金相對企穩，而業主較以往更常以短租約形式續租。

  續租店舖中，有兩至三成是少於一年的租約，減租幅度可達至六至八成。將會維持今年淨開店100家的目標，大部份集中在內地，主要在滲透率較低的城市開店，香港則要視乎下半年的市道表現，才決定今年會否開店。



　　他強調，開店策略是穩步調整，除了關注本地民生消費情況，亦會考慮將來通關後遊客區的店舖部署。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd