周生生維持增百店目標

續租店舖中，有兩至三成是少於一年的租約，減租幅度可達至六至八成。將會維持今年淨開店100家的目標，大部份集中在內地，主要在滲透率較低的城市開店，香港則要視乎下半年的市道表現，才決定今年會否開店。
他強調，開店策略是穩步調整，除了關注本地民生消費情況，亦會考慮將來通關後遊客區的店舖部署。
工商界「谷針」獎賞停不了。中華廠商會宣佈三百萬大抽獎，分兩輪舉行，每次頭獎一百萬元預付卡簽帳額。有連鎖酒吧舉行六百萬元「任飲抽獎」，中獎者免費暢飲。亦有大型日式百貨超市舉辦優惠購物日。 中華廠...
2021-06-03
馬來西亞皇家空軍周二發聲明稱，有十六架中國解放軍戰機周一巡航時一度迫近馬來西亞領空，馬方緊急出動空軍戰機攔截，並指要傳召中國大使表示抗議，強調「和他國維持友好外交關係，不代表可以允許國安受威脅」。而中國駐馬來西亞大使館回應，軍機當時是例行飛行訓練，並無闖入別國領空。 昨午關注台海空域軍機動態的facebook專頁《新．二七部隊 軍事雜談》 發佈，美軍昨午直接在台灣海峽中間航行，路徑完全就是「畫海峽中線」，同時在巴士海峽也出現美軍KC-135R空中加油機待命。而《新．二七部隊 軍事雜談》推測，美方行動應該是回應中國被指迫近馬來西亞空域的行為。
2021-06-03
近年在國際環保抗爭中，年輕一代的活躍大放異彩。澳洲有一名十四歲少女伊吉．拉吉．塞平斯（Izzy Raj-Seppings）再因環保抗爭而放棄課外社團活動，她不但帶領數千名示威者在雪梨市中心遊行，還發起...
2021-06-03
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接，祥益高級分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居9座中層C室，面積551方呎，獲換樓客承接，成交價642萬，呎價11652元，屬市價水平，原業主於12年以2...
2021-06-03
經濟復甦支持油價上升，加上中美高級官員恢復通話，利好市場信心，但投資者觀望將發佈的美國經濟褐皮書，美股早段觀望，杜指升64點報34639點；納指升16點報13753點。歐洲英、法、德三大股市中段均輕微...
2021-06-03
儘管阿根廷放棄主辦美洲國家盃，但美斯仍希望今夏能打破個人國際賽冠軍荒。今晚世界盃南美洲區外圍賽主場鬥智利，他勢跟新生代射手拿達路馬天尼斯寓賽於操，攜手領軍全取三分有個好開始，力追榜首的巴西，主勝去馬。（香港時間明早8:00開賽） 由於國內新冠肺炎疫情嚴重，阿根廷放棄美洲盃主辦權，幸無阻今仗如常在舉行。美斯矢言先要領軍於兩場世盃外催谷狀態，接着打破個人國際賽冠軍荒：「要在美洲盃創佳績前，我們必須先於世盃外建立默契。」 夥馬天尼斯襲智利 近四次在世盃外遇上智利，美斯獨取三球，暫四戰十分緊守次席的他們，今仗跟在近三輪世盃外累積兩球一助攻的拿達路馬天尼斯攜手合作，效果予人憧...
2021-06-03
何謂天馬行空？去香港藝術館走一轉就知道。藝術館正在舉行《超現實之外——巴黎龐比度中心藏品展》，帶來巴黎龐比度中心收藏的超現實主義藝術家傑作。其實超現實主義在1924年的巴黎開始，當時的藝術先驅擅長引用...
2021-06-02
MIRROR成員呂爵安（Edan）早前疑被舊愛暗示曾出軌，更有網民上載聲稱疑是他以露骨言詞挑逗女友人做SP（性伴）的對話截圖。連串負面新聞爆出後，Edan以不希望會影響任何人為由，不回應不澄清，昨日出...
2021-06-03
所謂齊心就事成，工商界為谷針，近日紛紛推出大抽獎，鼓勵市民盡快接種新冠疫苗，數日之間，獎品之多，令人眼花撩亂，當中以千萬元住宅單位最矚目，而一百萬元免簽帳額也十分吸引，港鐵全年通車票亦很實用，更有讓愛酒人士心花怒放的免費任飲……相信在九月之前，香港會變成「抽獎之都」，大禮不停送出。但抽獎次數太多，市民要四處登記，各舉辦者亦要花費人力，各大商會是時候負起統籌的角色。 打了針的市民，中獎機會多籮籮，當然開心，但想起要這裏登記，那裏登記，難免花費時間。為了方便市民，最理想的安排，是各大公司把獎賞大禮交由一個機構統籌，收集所有獎品之後，舉行一次過「超級大抽獎」。這個安排好處甚多︰首...
2021-06-03
昨晚練馬師賀賢憑「紅磚勇士」和「日就月將」成功包辦第三口孖寶，其中「日就月將」在巴度胯下開齋，於四班一哩賽取得處女勝利。至於賽後在凱旋門上，見到目前已經轉任馬販的前女騎師蔣嘉琦，也有份一起拉頭馬，據悉...
2021-06-03