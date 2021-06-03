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雷蛇大股東減持套6.9億

2021-06-03 列印
　　雷蛇（1337）昨日舉行股東會，同日大股東齊減持股份，套現6.9億元。根據銷售文件顯示，雷蛇大股東陳民亮、該公司非執行董事林嘉林及附屬實體，以每股作價2.405至2.47元，配售2.75億股雷蛇股份，約該佔該公司已發行股份3.1%，集資最多6.9億元，配售價較昨日收市價有5至7.5%折讓。賣方有90日禁售期，高盛為獨家配售代理。根據聯交所股權披露顯示，陳民亮持有雷蛇36.12%股權。雷蛇昨日收市跌1.9%，報2.6元。

　　另一方面，雷蛇聯合創辦人兼行政總裁陳民亮昨日在股東會上指出，加密貨幣近期在年輕一代愈來愈流行，該公司正認真研究加密貨幣領域。



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