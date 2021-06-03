中環IFC外望——淘寶天貓618開鑼 1700品牌銷售激增

阿里巴巴（9988）舉行年度活動「2021年天貓618理想生活狂歡季」，第一波售賣期在6月1至3日，超過1700個品牌開售首小時成交額超過去年首日全日，阿里巴巴會員計劃「88VIP」用戶消費額，亦較去年同時段增長221%。第二波售賣期則設於6月16日至20日。淘寶直播方面，首小時成交額已超過去年全日，品牌自播首小時成交額亦比去年同時段增長超過一倍，成交超過1000萬元人民幣的店舖直播間是去年同期的2倍多，以數碼、家電及美妝護膚產品為主。預售期於5月24日開始，菜鳥網絡數據顯示，開售首日截至上午8時，已有超過100萬位消費者收到自己在預售期內支付定金的商品，按統計合共100個城市首批商品收貨時間平均花費不到6小時。跨境消費也出現回流，今年共有來自全球87個國家和地區的29000多個海外品牌參加天貓618，其中近2000個海外品牌、近40萬款進口新產品首次參與天貓618。華為推出鴻蒙2.0系統華為正式推出鴻蒙2.0系統（HarmonyOS 2），昨晚起部份華為手機將可以一鍵升級至鴻蒙，意味華為將不再依賴美國Google的Android系統。華為此前預計到2021年底，搭載鴻蒙操作系統的設備數量將達3億台，其中華為設備超過2億台，面向第三方合作夥伴的各類終端設備數量超過1億台。華為消費者業務CEO余承東表示，HarmonyOS 2提供全新的應用服務形態，服務不再受限終端限制，可以跨端無縫流轉，在多工中心可以同時看到手機和平板上的任務。另外，華為發佈搭載鴻蒙系統的WATCH 3系列智能手錶，售價2599元人民幣起。高瞻