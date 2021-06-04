美國就業數據向好，但無助美股表現，三大指數周四早段個別發展，杜指曾升65點報34665點；納指跌207點報13548點；標指曾跌40點報4167點。美國經濟數據向好，上周首次申領失業救濟人數是爆發新冠疫情後首次低於40萬人，為38.5萬人，減少二萬人，亦較市場預計的39萬人為少，而持續申領救濟人數為377.1萬人，增加近17萬人。另外，美國五月ADP私人職位增長87.8萬個，較市場預期的65萬個為多，亦是去年六月以來最大增幅。兩項數據都反映經濟復甦令勞工市場向好。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34577點，跌23點；納斯達克指數收報13614點，跌141點。滙控（005）美國預託證券價格曾見48.99港元，較香港收市價升0.19港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見606.72港元，較香港收市價跌8.78港元。個股方面，於周三勁升一倍的AMC，在昨晚美股開市宣佈配售1155萬股。公司指出配股獲得的資金，將用作償還債務等一般用途。受到配股消息拖累，AMC盤前曾升20%，其後急轉直下，更曾三段熔斷，一度暴挫逾三成，低見37.66美元。歐洲股市個別發展。英國富時100指數收報7064.35點，跌43點。法國CAC指數收報6507.92點，跌13點。德國DAX指數收報15632.67點，升29點。金價下挫。於紐約商品交易所，8月份期金收報每盎司1873.3美元，跌36.6美元，跌幅1.92%。對於股價走勢，AMC指出近期股價波動及市場價格，與其業務或行業宏觀情況並無關連，明言難預期這股升勢可維持多久。同時提醒投資者要保持審慎，以及投資公司股票時，要準備會損失所有投資。恒指失守二萬九關其他WSB概念股亦見散水潮，遊戲驛站曾挫13%，低見242.12美元；早段曾升逾三成的黑莓，一度倒跌8%，見14.02美元；高偉電子亦插三成。相反，同為WSB概念股的大麻股Sundial Growers受追捧，曾升逾三成，高見1.49美元；Tilray亦曾升15%。至於港股，恒指昨日失守二萬九關，連跌兩日累瀉501點。恒指高開低走，以近全日低位28966點收市，跌331點。