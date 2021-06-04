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傳工行中行發點心債

2021-06-04 列印
　　債券通「南向通」有望快將啟動，彭博引述消息人士指，兩大國有銀行工商銀行（1398）及中國銀行（3988）計劃最快下周在香港發售俗稱點心債的離岸人民幣債券，好為內地投資者可在「南向通」開通後參與買賣離岸債作準備。

　　報道引述消息透露，工行及中行正在尋求發行容許內地投資者經「南向通」渠道購買的點心債。有關計劃尚未最後敲定，或存變數。其中一位消息人士指，預期「南向通」啟動在即，它們正準備通過「南向通」在二級市場購買中國主權或半主權點心債券，又或美元債。工行、中行及人民銀行均未有就此作出回應。



　　中港自2017年啟動債券通的「北向通」，只許境外投資者通過這互聯互通安排投資內地債市，至於允許內地投資者參與買賣離岸債的「南向通」卻尚未開通。早前金管局總裁余偉文表示，爭取下半年初段推出「南向通」。
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