時代天使招股熱爆 首日孖展近2000億

時代天使（6699）未開招便罕見錄得逾百倍超購，昨日首日招股遭全城瘋搶。綜合近20間券商數據，時代天使孖展暫錄近2000億元，已超額認購達681倍。該股首日券商孖展額更超越現任「凍資王」快手（1024）當日錄的1813億元，有機會奪得新股史上「凍資王」寶座。時代天使接棒京東物流（2618）昨日展開招股，推動沉寂多時的新股市場持續升溫。儘管時代天使每手入場費近3.5萬元，成為歷來最貴新股，但其隱形矯治龍頭、增長潛力巨大等諸多光環加身，令不少散戶對其趨之若鶩。統計全港近20間券商，他們合共為時代天使借出1984.94億元，較公開集資額2.91億元，超額認購680.74倍。當中有3間券商單日孖展突破300億元，分別是耀才暫錄近383億元、富途暫錄377.91億元，以及輝立暫錄300億元。另外據外電報道指，國際配售於首個小時已獲足額認購。國際配售首小時已足額時代天使首日亮相便獲超購逾680倍的亮眼成績，並成功觸發回撥機制，公開發售股份比例將從10%升至50%，即從168.3萬股（8415手）增至841.48萬股（約4.2萬手）。不過由於回撥後貨源仍緊絀，相信最終將一手難求。信誠證券聯席董事張智威估計，由於時代天使「貨少認購人數多」，預計最終超購可破千倍，又料乙組頭（認購3萬股，斥資約520多萬元）都未必穩中一手，或需認購500手（認購10萬股，斥資約1747萬元），方可穩獲一手。他建議盡量推高認購金額，亦見抽乙組投資者較以往多。耀才證券執董兼行政總裁許繹彬表示，由於反應空前熱烈，預計參與人數可超越京東物流，但可能因反應熱烈而一手難求，建議投資者若以孖展認購時留意息率，息率平可能仍有可為，如息率太貴可能會「賺價蝕息」。