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中港奢侈品市道 瑞銀料彼長此消

2021-06-04 列印
　　瑞銀發表香港及中國未來五年商場發展趨勢報告指，因中國下調對奢侈品的徵稅，加上嚴厲打擊奢侈品代購，令2015年至2019年間整體奢侈品銷售升20%，並預期至2025年，奢侈品銷售將會翻倍，但本港奢侈品市場在通關後則難恢復疫情前水平。

        瑞銀預期2020年至2025年，不計海南的中國境內奢侈品銷售將上升至55%，境外（包括香港）奢侈品銷售則下降至36%。



        瑞銀表示，本港奢侈品市場因而受到影響，預料恢復通關後，仍難以回復至2018年或2019年上半年的水平。

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