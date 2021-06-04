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螞蟻消費金融獲批開業

2021-06-04 列印
　　阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團「最大IPO」上市計劃擱置後，再被要求進行申設金融控股公司等整改，昨日重慶銀保監局發佈的行政許可顯示，自去年九月經銀保監會批准籌建的重慶螞蟻消費金融有限公司，成功在法定籌建期內符合條件獲批開業，並由螞蟻集團數字金融事業群總裁黃浩擔任董事長。

　　螞蟻消費金融公司獲准經營的業務，包括發放個人消費貸款、經批准發行金融債券、境內同業拆借、代理銷售與消費貸款相關的保險產品等，銀保監會要求螞蟻消費金融公司從開業起，即應嚴格按照規定的出資比例、集中度和限額等經營規則開展互聯網貸款業務。



　　

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