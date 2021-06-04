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內地財新服務業PMI 降至55.1點

2021-06-04 列印
　　財新公布中國通用服務業經營指數（服務業PMI）為55.1，較上月下降1.2個百分點，但連續13個月處於50以上的擴張區間，仍位於高景氣之間，擴張幅度勝製造業PMI，在兩者增速皆放緩下錄得通用綜合PMI為53.8，較上月回落0.9個百分點。

        財新智庫高級經濟學家王喆表示，通脹問題仍是關注重點，一方面價格向下的傳導效應已經顯現，通脹壓力會制約貨幣政策空間，經濟復甦不利；另一方面，面對原材料價格上漲，部分企業開始囤貨，部分企業則面臨原材料短缺的困境，供應鏈亦受到明顯影響。



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