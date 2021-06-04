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恒大淨負債「紅線變綠」 月底降至「五字頭」

2021-06-04 列印
　　內地對房地產企業，有所謂「三條紅線」的監管要求，即是財務狀況要符合三個標準。恒大(3333)主席許家印在內地出席公開活動時表示，在今年6月30日之前，恒大至少可以將其中一條紅線變綠。恒大將通過高增長、控規模、降負債的發展戰略，本月底前恒大的有息負債有望從去年最高的8743億元（人民幣，下同）降到6000億元以下。

  許家印透露，在今年6月30日前，有息負債額將降至「5字頭」。意味着自去年3月全面實施新業務策略以來，恒大有息負債降低了近3000億元。



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