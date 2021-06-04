隨著可持續發展等議題愈來愈受關注，加上疫情推動下，消費者對素食等產品接受程度增加，雀巢香港亦看準商機，致力擴展植物性產品市場。雀巢香港總經理鍾美玲（圖左）表示，素食市場發展前景正面，冀2024年其植物性食品於餐飲業務方面市佔率有雙倍增長，目標屆時將成為本地整體植物性產品零售市場上首兩名品牌之一。鍾美玲接受訪問時表示，港人現時食素或植物肉佔比達三成，較以往大幅增加，主要為養生等因素所致，尤其受到近期疫情影響，市民大眾更加關注健康、可持續發展等，反映植物性食品市場發展潛力龐大。市場上品牌均推出不同植物性食品等產品，鍾美玲稱，該公司於食品種類方面會因應市場需求，而配搭出不同類型素食產品，例如由最初期推出較西式產品，至陸續推出中式，以及日式、韓式等產品類別，以突圍而出。她舉例，該公司正積極研發不同品類植物性產品，包括本月即將推出純素咖啡膠囊等，隨著更多不同類型植物性產品於本港推出，料有關業務規模亦會擴展。國泰推疫苗抽獎 大獎包機「開P」國泰航空（293）宣佈，推出連串獎賞計劃，以鼓勵大眾盡快接種新冠疫苗。國泰指出，特別大獎的得獎幸運兒，將可於國泰全新的空中巴士A321neo客機上舉辦私人派對。該名幸運兒可邀請已全面接種疫苗的親朋，獨家乘坐國泰航空全新的空中巴士A321neo窄體客機，遨遊香港。而該航班將由已全面接種疫苗的機組人員營運。另外，國泰亦會舉辦大抽獎，合共送出2000萬「亞洲萬里通」里數，10位得獎者各可獲贈100萬里數，另外100位得獎者亦各獲贈10萬里數。得獎者可以用里數兌換飛行、旅遊、生活品味及娛樂獎勵，亦可使用全新「里數加現金」方式使用里數。合資格的參加者須持有香港身份證，並於今年8月底前已全面接種疫苗。高瞻