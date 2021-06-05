美擴中資禁投令 恒指全周挫206點

受恒指換馬影響，大市交投總額增至約1930億元。國指收報10805點，走低21點；投資者觀望美國非農業職位重磅數據，科指反覆偏軟，下挫0.8%，收報8095點。
汽車股逆市跑出
內地股市反覆靠穩，先跌後回升。上證指數3600點關口得而復失，收報3591點，升0.21%；深成指數收報14870點，揚0.74%；兩市成交合計9375億元人民幣。滬指全周累跌0.25%。
美國福特汽車電動車銷情良好，連帶內地汽車股跑出。吉利（175）抽升6.21%，收報22.25元，為表現最佳藍籌股；長汽（2333）炒高6.18%，收報23.2元；收市後染藍的比亞迪（1211）揚1.16%，收報191.9元；力世紀（860）急彈7.96%，收報0.475元；耐世特（1316）上漲3.23%，收報10.86元。
比特幣概念股齊插
比特幣價格再受特斯拉創辦人馬斯克一條帖文而急插。馬斯克帖文中標籤「#比特幣（Bitcoin）」，並配上一個心碎符號，暗示他或會跟這種虛擬貨幣分道揚鑣，其帖文即拖累比特幣應聲下滑，相關概念股也跟跌，歐科雲鏈（1499）下滑5.1%；雄岸科技（1647）插3.4%；火幣科技（1611）降2.9%。
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，央行提早收水憂慮繼續困擾市場，但有幸目前大市仍可守住28800點的關鍵位，否則將要下試28600點支持。他認為下周仍有力回升，並收復二萬九大關，只要成交動力配合，以及科技股走勢進一步回穩，料可再上試29500點。