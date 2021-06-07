美股三指齊向好 分析指刺激有限 恒指料二萬九關爭持

受較市場預期遜色的經濟數據影響，央行「收水」機會大減，利好美股上周五造好，杜指及標普500指數再逼近歷史高位，市場人士認為，美股造好對港股有一定刺激作用，但動力不大，料恒指在29000點附近爭持。分析又指，五窮月港股避過一跌，對六絕月走勢料有幫助。美股三大指數上周五全線向好，杜指上周五收報34756點，升179點；標普500指數則報4229點，升37點；納指更升199點，報13814點。港股ADR比例指數亦受帶動，較上周五收市高147點，報29065點。港股ADR升147點對於美股上周五造好，對今日港股會否有刺激作用，寶鉅證券董事及集團首席投資總監黃敏碩認為影響未必太大，因大市現時上升動力來自中資股，尤其是中資金融股。他說，影響中資股走勢因素包括經濟數據以及通脹因素，若通脹壓力增大，大市有回調壓力，他預計恒指續在28500至29500點之間爭持，短期難見突破。專家看好新經濟股外圍美股雖然向好，但資金流入iBond及時代天使（6699）等新股，新股熱潮再起，金利豐研究部董事黃德几表示，新股確會抽走大市部份資金，惟投資者要留意孖展成本，整體大市預計難有大突破，他說，恒指季檢於上周五完成，換馬行動於上周五已完成，其中被降低恒指比重的騰訊，上周五已見投資者逢低吸納，預計今日對大市影響不大，恒指料在29000點附近整固。他預計新經濟股表現較佳，汽車股表現亦應不俗，其中較看好比亞迪（1211）及吉利汽車（175）。展望下周，值得留意的經濟數據，除了周四的美國居民消費價格指數（CPI）外，首次申領失業救濟金人數同樣備受關注。內地方面，本周將公佈上月進出口、CPI及工業生產者出廠價格指數（PPI）等數據。美國財政部長耶倫（Janet Yellen）於G7峰會中表示，在政府推行刺激經濟計劃以推動疫後復甦，將暫時推高通脹，預料美國通脹在年底時處於按年升3%水平，高於聯儲局2%的目標。她又指當地勞動市場依舊疲弱，較疫情爆發前缺少700萬個職位，到明年才有望真正恢復。