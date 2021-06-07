政府收緊查冊惹爭議 傳銀行會計可獲豁免

政府收緊公司查冊安排，旋即惹來多個界別反對聲音。據悉財經事務及庫務局向不同界別了解收緊查冊影響後，擬把免受查冊限制「指明人士」範圍擴大，銀行或會計等專業界別或可獲豁免，故最終受影響界別可能將較原定寬鬆。雖然收緊查冊對銀行界有重大影響，但銀行界對於此事似乎一直保持低調。有業界人士指，很多銀行都有意見，早前銀行公會就此向業界收集意見，相信亦已向當局反映。他舉例指，如有公司客開戶口，銀行很多時要靠查冊獲取公司客戶資料，以進行「認識你的客戶（KYC）」程序，來確定公司擁有人身份及其董事成員，若收緊查冊將難滿足KYC要求，影響日常運作。難調查可疑交易防洗錢該名業界人士又指，若銀行發現有可疑交易須進行調查，便要了解客戶的交易對手，這亦要靠查冊獲取其交易對手資料，新查冊安排將妨礙銀行調查工作，影響銀行防洗錢工作，並有違國際打擊洗錢標準，或有損香港聲譽。因此如政府放寬銀行不受新查冊安排所限，他認為是好事。會計界人士稱，收緊查冊對其界別影響甚大，故一直有向政府反映，相信最終可能有些放寬，惟具體未知詳情。據了解，財庫局與不同界別了解有關影響後，擬擴大「指明人士」範圍，即放寬部份界別亦不受新查冊安排所限，可申請查閱完整的受保護資料，惟獲豁免受限界別大多數與防洗錢有關，但前提必須有根有據，故即使銀行等金融機構或可放行，亦非代表所有金融機構均獲納入「指明人士」範圍內。銀公拒評市場傳言財庫局回應表示，該局4月諮詢立法會財經事務委員會意見，及後亦與各持份者保持溝通，聆聽意見以改善實施細節，當中包括可取得公司登記冊上通常住址及完整身份識別號碼的「指明人士」安排。該局會在敲定最終法例修例建議後，呈交立法會審議。銀行公會發言人回應稱，不評論市場傳言，但會密切留意相關發展。