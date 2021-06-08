市場觀望基建開支計劃表決 美股反覆 杜指跌126點

美股分析師表示，七大工業國（G7）財政部長日前達成協議，對跨國企業徵收的企業稅，日後不可以少於一成五水平，預計對大型科技股影響最大，但科技股昨天走勢未有異動。而拜登的四萬億美元基建大計，會否推高通脹惹來爭議，但財長耶倫早前指出，即使通脹與利率因此而上升，對美國經濟也有正面效益。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34630點，跌126點；納斯達克指數收報13881點，升67點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見48.88港元，較香港收市價升0.18港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見602.52港元，較香港收市價升2.02港元。
油價平穩，紐約原油期貨昨晚每桶報69.6美元，接近持平。
港股方面，耶倫突然表述加息是「好事」，其言論嚇怕投資者，港股昨日高開低走，恒指連跌第四日，早段恒指雖曾升85點，收復二萬九關，但升幅稍縱即逝，收市跌130點，報28787點，大市成交縮減至1444.7億元。恒指四日累跌680點。
G7同意制定全球最低企業稅率15%，料重創如亞馬遜及facebook等科網巨擘，本地重磅科技股也捱沽，科指一度失守8000關，最後成功守住8000點，收市跌0.65%，報8042點。
小米急插4.06%
另外，小米（1810）急插4.06%，收28.35元；股王騰訊（700）跌1.8%，收報600.5元，險守六百關；美團（3690）降0.73%收報300元；阿里巴巴（9988）微升0.86%，收報212元。