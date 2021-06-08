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強積金資產增長35%

2021-06-08 列印
  積金局昨日公佈，截至今年3月底，強積金總資產約1.17萬億元，按年增長35%，其中扣除收費及費用後的淨回報逾4200億元。制度自2000年實施以來，年率化淨回報為4.9%，高於同期的1.8%通脹率。而以年率化回報計算，各類強積金基金均錄得正回報。

  今年首季強積金已收供款約213億元，以季度計算，流入強積金計劃的供款為歷年之冠。其中，可扣稅自願性供款約12億元，按年增加28%。而在2020至2021年度，可扣稅自願性供款共22.14 億元，按年增加5.08億元，增幅達30%。



  今年首季提取強積金的申索總數為6.66萬宗，較去年第四季的5.82萬宗增加15%。當中以永久離港為理由提早提取強積金的申索數目為7700宗，按季跌10%，按年升約1%；而金額為19.31億元，按季0.5%，按年則升49.1%。
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