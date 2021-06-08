王冬勝交棒滙豐亞太 廖宜建Rosha共掌舵

將於今年11月年屆70的滙豐亞太區行政總裁王冬勝終於退下火線。滙豐昨宣佈，委任廖宜建及Surendra Rosha為滙豐亞太區聯席行政總裁，由二人接替正式榮休的王冬勝，是項安排由即日起生效。對於亞太區行政總裁一職改為二人擔任，滙豐控股（005）行政總裁祈耀年（Noel Quinn）解釋，集團的策略會在亞洲有個重大的增長計劃，尤其在中國、香港、新加坡、南亞及印度市場。鑑於該區增長潛力及投資龐大，因此認為由二人擔任聯席主管帥領亞太區，以推動這個增長投資計劃是很合理。廖宜建及Rosha原分別為滙豐亞太區環球銀行業務主管和滙豐印度行政總裁。獲委任新職後，兩人將共同管理滙豐亞太區業務實體，而區內各市場亦會由兩人共同主理。同時，王冬勝獲委任為香港上海滙豐銀行非執行主席。五年內亞太投資60億美元祈耀年斷言，滙豐改由二人接手王冬勝原本一人負責的職務，絕非二人能力不及王。他指，二人均極具才能，廖氏在中港市場的經驗相當豐富，而Roscha則有很多南亞和印度市場的經驗，相信二人可為滙豐帶來亞洲不同地區的經驗，是推動滙豐進一步在區內發展的最佳人選。祈耀年稱，二人履新後，亞洲業務策略維持不變，他們首要任務將是執行既定的策略。集團計劃未來5年投資60億美元加強亞洲佈局，並主要投放到區內的投資銀行、工商金融及財富管理業務。滙豐公佈，廖宜建及Rosha同時晉升為集團執行董事，並加入香港上海滙豐銀行的董事會，出任執行董事。兩人將常駐香港，直接向祈耀年匯報，以及成為集團執行委員會成員。至於王冬勝則獲委任為滙豐銀行非執行主席，接替已退任滙豐控股非執行董事的查史美倫。同時，他將擔任集團主席杜嘉祺和祈耀年的顧問。