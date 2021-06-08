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內地出口 上月升18%遜預期

2021-06-08 列印
　　中國海關總署昨日公佈數據，中國5月出口1.72萬億元（人民幣，下同），按年升18.1%，較市場預期升19.5%遜色。5月貿易順差為2960億元，低於預期，按年減少32.1%。

  據中國海關總署數據顯示，中國5月份的進出口總值為3.14萬億元，按年增長26.9%，出口及進口分別佔1.72萬億元及1.42萬億元。今年頭5個月的進出口總值為14.76萬億元人民幣，按年增長28.2%。當中出口佔8.04萬億元，按年增長30.1%；進口佔6.72萬億元，按年增長25.9%。



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