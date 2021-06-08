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跨境理財通籌備步最後階段

2021-06-08 列印
　　跨境理財通漸行漸近，證監會副行政總裁梁鳳儀在出席香港基金公會年會上表示，過去一年，證監與金管局和內地相關部門緊密合作，理財通籌備工作現已踏入「最後階段」。雖然期待已久的理財通可帶來龐大機遇，但香港銀行向大灣區居民推跨境分銷時，勢將面對重大挑戰，包括銷售模式從線下至線上的轉變。

  梁鳳儀認為，內地散戶對科技十分熟悉，而他們慣常使用的服務都是極具靈活性和符合成本效益。故此，香港銀行所提供的服務或需提升至匹配的水平，才能吸引他們投資在港發售的基金及產品。



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