優然牧業限港人申請 擬打擊重複認購

優然牧業（9858）昨日開招，有券商收到該股證券登記公司卓佳的電郵，提醒券商在申購時，須附上姓名及身份證號碼，並拒絕內地人及美國人申請。不過，熟悉新股流程人士向本報指，這是因應保薦人要求代發，提醒勿助長重複認購情況，強調並非有意收緊申購要求。優然牧業在招股書中列明，公開發售股份將會向香港公眾人士提呈發售，一概不會向香港境外及非香港居民的任何人士提呈發售。同時，又在可提出申請公開發售股份的人士中，排除了美籍人士、內地公司或投資者認購。或引起內地人瘋搶加上卓佳昨日向各大證券商發送電郵作出「溫馨提示」，難免令人聯想到或許是監管機構，為打擊內地人重複認購所為。本報就此詢問熟悉新股運作的市場人士，他指出，發送電郵的是優然牧業的證券登記公司，主要職責是代處理公開發售招股流程，因而該電郵應是卓佳代保薦人發出，並非是監管機構有意收緊認購資格。該人士續指，有可能是優然牧業的保薦人預期，該股在內地知名度高、集資額大，或引起內地人瘋搶，從而招致重複認購的現象發生，加上前段時間重複認購猖獗，給保薦人帶來不少壓力，故提前發電郵提醒券商要遵守招股書上的規定，僅供合資格人士申請。據本報獲悉，收市後，證券商再收到來自卓佳的電郵，釐清優然牧業的公開部份申購資格與市場慣例相同，無額外收緊監管要求。三新股對壘之下，優然牧業較為遜色，首日招股孖展額僅錄13.99億元，較公開募資額6.2億元，超購1.26倍。致富證券董事郭家安表示，雖打擊重複認購，優然牧業或更易中籤，但由於其板塊吸引性不高，易中亦未必是好事，資金有限的投資者自然選擇另一隻科濟藥業（2171）。