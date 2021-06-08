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傳千億交易被調查 恒大澄清合法合規

2021-06-08 列印
　　自「三條紅線」推出以來，負債最多內房企中國恒大（3333）近期屢傳負面消息，早前傳出內地監管機構正在調查恒大與盛京銀行（2066）間千億元人民幣債券交易，股價曾跌至10.82元至1年多以來新低，昨午市開市前，公司發聲明強調生產經營一切正常。

　　內媒報道指，恒大為盛京銀行大股東，而該行通過不透明交易，購買逾千億元由恒大發行債券，中國銀保監為避免公司破產或政府救助下，調查兩間公司之間的交易。恒大昨日發聲明指與盛京交易合法合規，現時雖與個別項目公司存在極少量商票未及時兌付情況，集團高度重視並安排兌付。





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