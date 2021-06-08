  • 2021年6月8日 星期二
  • 27º
  • 85%
熱門： 奧斯卡反修例消費券混凝土廠曾志偉

日報新聞 > 財經

柬度假村停業 金界擬額外發票據

2021-06-08 列印
　　金界控股（3918）公佈，擬向亞洲及歐洲投資者額外發行票據，所得資金，用作增強營運資金及其他一般企業之用。該公司董事公佈，受疫情影響，柬埔寨Naga World度假村仍處於停業狀態，並推出重組計劃，大多數受影響僱員已簽訂相互遣散協議。該公司又稱，現時手上財務足夠逾6個月營運及利息開支。

  金界指出，已發行本金3.5億美元的票據，而額外發行票據，將按相同條款及條件（發行日期及發售價除外）發行，並將與原有票據合併並與原有票據構成相同系列。額外票據不可轉換為公司股份。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd