觀望通脹數據 杜指表現反覆 標指一度逼近歷史高位

市場繼續觀望通脹形勢，美國5月消費物價指數（CPI）將於周四揭曉。另一方面，美國政府計劃加強打擊不公平貿易，市場關注中美貿易前景，美股早段向下後回穩。杜指早段曾跌近200點，其後大舉收復失地；納指則曾升近14000點關口後回落；標普500指數曾升至4236點，距離歷史高位不足2點後回落。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34599點，跌30點；標普500指數收報4227點，升0.73點；納斯達克指數收報13924點，升43點。滙控（005）美國預託證券價格曾見48.76港元，較香港收市價跌0.14港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見599.69港元，較香港收市價跌1.31港元。傳美擬再對華出招美國總統拜登據報將針對中國成立新的工作組，打擊不公平的貿易行為，美國商務部正考慮啟動貿易條款調查用於電機和其他工業應用的進口釹磁鐵。中國是美國釹磁鐵的主要輸出國。經濟數據方面，美國四月貿易逆差689億美元，減少8.2%，而三月為逆差750億美元。周四公佈的美國5月CPI，經濟師預期，5月CPI按年升4.7%，高於4月時的4.2%；核心CPI預期按月升0.4%，按年升3.4%。除了觀察通脹壓力，還將尋求聯儲局政策立場轉變的任何線索。美國證交會（SEC）將密切關注WSB概念股的股價波動情況，AMC和遊戲驛站等股份繼續上升，其中遊戲驛站股價曾升兩成。另一方面，疫苗股普遍向下，BioNTech曾跌10%，Moderna則跌5%。歐洲股市個別發展。旅遊股領漲，升1.8%; 汽車股則挫逾1%。英國富時100指數收報7095.09點，升17點，升幅0.25%。德國DAX指數收報15640.6點，跌36點，跌幅0.23%。法國CAC指數收報6551.01點，升7點，升幅0.11%。金價回軟。於紐約商品交易所，8月份期金收報每盎司1894.4美元，跌4.4美元，跌幅0.23%。港股方面，內地A股反覆走弱，加上虛擬貨幣急挫，拖累港股投資氣氛，主板交投疲軟，成交金額僅1226億元。恒指昨日缺乏方向好淡爭持，全日波幅340點，收報28781點，微降5點，但五日累插686點。科指跌穿8000點，收報7981點，下挫0.77%，五日累跌3.9%。北水合計淨流出17.7億元，連續第三日流出。港股好淡爭持跌5點藍籌新貴比亞迪（1211）首五個月銷售量較去年同期增長1.43倍，股價急漲6.27%，收報201.6元，為表現最佳藍籌股；同是藍籌汽車股的吉利（175）揚1.42%，收報21.4元。耀才證券研究部總監植耀輝指出，大市走勢拉鋸，下方28500點是一個支持力較大位置，認為目前市況「差又差唔晒，但又唔見得好好」，再加上北水連日錄得淨流出，港股走勢又與A股表現關係密切，倘若內地股市表現不爭氣，難見港股有突破契機，因此他提醒有意入市的投資者要小心部署。