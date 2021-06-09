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比特幣曾插逾一成

2021-06-09 列印
　　比特幣（Bitcoin）早前跌穿三萬美元關口，輕微回升後再遭拋售，根據Coindesk數據，於24小時內跌逾一成，24小時高位及低位分別為36112美元與31035美元。

　　最近數日內地陸續屏蔽與加密貨幣有關的微博帳號，展示其打擊力度，加密貨幣投資公司Kenetic Capital的管理合夥人Jehan Chu表示，即使中國打壓加密貨幣市場，但長遠基本面保持不變，反而美國的貨幣及經濟政策引起市場短期不安引致動盪。



以太幣狗狗幣受累齊挫

　　加密貨幣表現整體受累，早前同樣熱炒的以太幣（Ethereum）昨日曾低見2308美元，於24小時內挫達兩成，相對高位4383美元時回落近44%。狗狗幣（Dogecoin）亦跌13%，至0.322美元。
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