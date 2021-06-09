金管局研推數碼港元 強調無意取消聯匯制度

金管局昨日公佈全新的「金融科技2025」策略，金管局總裁余偉文表示，策略包括加深央行數碼貨幣研究，其中金管局將探討在香港發行「數碼港元」（eHKD）可行性，並期望在12個月內提出初步想法。金管局強調不會因eHKD，而研究改變聯匯制度。余偉文稱，金管局除了繼續研究批發層面的央行數碼貨幣外，亦與國際結算銀行共同展開一項概念驗證研究，探討零售層面央行數碼貨幣的技術可行性。該局同時探討在港發行eHKD的可行性，內部已成立跨部門工作小組研究這個項目，目前未有定案，但會保持開放態度。望於一年內交代進展被問到若發行eHKD，當局會否收回發鈔權時，余偉文回應說，eHKD仍在初步技術性研究階段，故有關發鈔安排將如何影響發鈔銀行是言之尚早，而國際討論發行零售數碼貨幣模式有3至4個，包括由央行直接發行，或央行經商業金融機構代表發行等，不同模式各有利弊。對於金管局突然轉向研究在港發行零售數碼貨幣，他解釋因隨著幾年過去，通過批發層面項目對央行數碼貨幣有更多經驗和認識，同時在疫情下愈來愈多人使用數碼支付，而且其他央行也在探討發行零售數碼貨幣，故有此行動以備將來需要。金管局副總裁李達志補充稱，eHKD只是紙幣代用品，與聯匯制度全無關係，故不會因此研究改變聯匯。續與人行推進跨境支付此外，金管局將繼續與中國人民銀行合作，就數碼人民幣（eCNY）在香港進行技術測試，方便兩地居民進行跨境支付。首階段測試已完結，將盡快進行第二階段測試，屆時會引入更多銀行和商戶參與，並測試港人在大灣區用轉數快增值電子錢包。「金融科技2025」策略有五大重點領域，除了加深央行數碼貨幣研究外，還包括全面推展銀行數碼化、數據基建潛能、擴展金融科技人才庫，以及善用資源政策支持發展。