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財匯局擬增監管會計師職能

2021-06-09 列印
　　現時替上市公司核數的會計師，由財務匯報局監管，經營非上市公司業務的會計師，則由會計師公會監管。

　　但財經事務及庫務局局長許正宇昨日在網誌披露，日後由財匯局全面負責監管工作，並將改稱為會計及財務匯報局。許正宇在網誌指出，計劃將多項職責由會計師公會轉移至財匯局，包括對非上市公司核數師的監管工作、發出會計師執業證書，以及對會計執業單位和上市公司核數師進行註冊。



　　會計師公會會長鄭中正表示，他昨早才臨時收到通知到政府總部開會，即是在網誌公佈前數小時才得悉改革方案，他說有關改革影響重大，應進行諮詢。

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