  • 2021年6月9日 星期三
  • 27º
  • 94%
熱門： 消費券八達通裸女出浴MIRROR打針優惠

日報新聞 > 財經

傳美團被要求收緊補貼

2021-06-09 列印
　　據內媒報道，美團點評（3690）、拼多多等在內的數間企業近日收到整改要求，其中美團被要求下架售價0.01元的「秒殺商品」，其他幾間平台則被要求收緊補貼。

　　報道引述一位接近美團優選人士稱，員工在5月27日獲下架前述秒殺商品口頭通知，並要在6月1日前整改完畢。該人士表示平台已提前一日執行完畢，還在一些地區取消部份優惠券和補貼。目前美團優選已經覆蓋全國逾2600個縣市，北京、上海、深圳、武漢等地已看不到一分錢的秒殺商品，但還有「新人專享紅包」、「新人專享價商品」等促銷活動。美團回應有關報道指，該監管指示並非單獨針對美團，而是上月監管針對行業的一致性要求，表示「我們早就整改完了」。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd