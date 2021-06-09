內地乳業巨頭優然牧業（9858）招股第二日突然出現抽飛，有市場人士指，或受避免重複認購的「溫馨提示」影響。雖然其後卓佳澄清認購事宜一切照舊，但市場仍感憂慮，並將資金投向其他熱門新股。另一邊廂，科濟藥業（2171）昨日孖展額再增155億元，超購161倍。優然牧業只限港人認購的「溫馨提示」風波後，次日招股情況慢熱，單日孖展額甚至減少2500萬元，暫錄13.74億元，較公開募資額6.2億元，輕微超購僅1.22倍。其中富途借出孖展額為4.36億元，已是最多。有證券界人士表示，前日有關優然牧業的「溫馨提示」一出，很可能導致多家證券商出現縮飛現象，雖然卓佳前日收市後急忙再發電郵，釐清申購新股資格並無收緊，但已影響投資者入市意欲。信誠證券聯席董事張智威稱，即使卓佳之後發電郵澄清狀況，但投資者已有戒心，擔憂此則「溫馨提示」影響優然牧業的招股情況，同時又考慮到少人認購，意味着可能炒不起，不利於掛牌後的走勢。加上同期亦有更好選擇，投資者轉向其他新股亦是無可厚非。致富證券董事郭家安表示，對比同期的時代天使（6699）、科濟藥業，優然牧業所處的股份類別吸引力相對不大，開招前亦鮮有客戶詢問該股情況，加上「溫馨提示」事件一出，就更加不吃香，現時投資者普遍認為「即使抽中都冇肉食，不如抽飛算數。」至於另一隻同期招股的科濟藥業，散戶認購熱情高漲，綜合本港多間證券商的數據，昨日孖展額再有155.95億元進帳，暫錄孖展額503.59億元，較公開募資額3.11億元，目前已超購161.04倍。上述兩新股均於6月10日完成招股，18日掛牌。時代天使有望成凍資王時代天使（6699）昨午截飛，券商孖展共錄得約2431.07億元，相較公開募資額2.91億元，超購833.96倍。時代天使孖展表現，與現任「凍資王」快手（1024）截止招股時，券商孖展額約2405億元，不相上下，故有望從快手手中奪過「凍資王」寶座。